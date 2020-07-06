Экономика
ТАСС«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в "Русале".
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Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Здоровье
Хирург пермской больницы умер от коронавируса
Скончался врач-хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, болевший коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 12:37
Экономика
Рынок акций Китая охвачен манией, которая может усилиться
История говорит о том, что подобные взлеты рынка акций Китая имеют тенденцию к ускорению, так как по мере его роста все большее число людей начинает бояться опоздать к раздаче пирога и запрыгивает в уходящий поезд.
Profinance.ru 03 июля в 14:19
Футбол
«Зенит» получит чемпионский кубок перед матчем с «Сочи»
Предыдущий приз был передан также "Зениту" на вечное хранение, после того как "сине-бело-голубые" в прошлом году в пятый раз стали чемпионами России.
Вести.Ru 14:50
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса
В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
Evo-rus.com 11:59
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Общество
Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнений
RT на русском 09:33
Политика
Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Футбол
«Ахмат» на домашней арене в Грозном крупно уступил ЦСКА
Московские армейцы в матче 26-го тура РПЛ разгромили хозяев со счетом 0:4.
Кавказ Пост 04 июля в 22:50
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Общество
В РФ на выплаты соцработникам дополнительно направили 3,6 млрд рублей
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России «коронавирусные» выплаты соцработникам продлили еще на два месяца.
Кубань 24 03:52
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Политика
Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности коронавируса
Белый дом выступил в защиту слов президента Дональда Трампа, что 99% случаев COVID-19 "абсолютно безвредны".
РИА Новости 13:57
Происшествия
В Ярославле неизвестные повредили памятник погибшему Ивану Ткаченко
На кладбище Ярославля неизвестные повредили памятник капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, погибшему в авиакатастрофе, сообщает 76.ru.
РИА Новости 13:51
Здоровье
Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы
В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.
78.ru 13:59
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23