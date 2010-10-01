Было также отмечено, что размер штрафа, предъявленного после аварии в Норильске, оказался для руководства компании неожиданным. На данный момент «Норникель» не получил документов об оценке ущерба. Напомним, ранее специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске.

«Русал» назвал неожиданным размер штрафа за аварию в Норильске

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