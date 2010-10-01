Экономика
ФАН«Русал» назвал неожиданным размер штрафа за аварию в Норильске
Было также отмечено, что размер штрафа, предъявленного после аварии в Норильске, оказался для руководства компании неожиданным. На данный момент «Норникель» не получил документов об оценке ущерба. Напомним, ранее специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске.
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Компания «Русал» считает неожиданным размер штрафа за аварию на ТЭЦ в Норильске
Эхо Москвывчера в 14:04
В компании «Русал» назвали «беспрецедентным штраф» по делу об аварии в Норильске
Говорит Москвавчера в 13:58
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Коммерсантъвчера в 13:41
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В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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РИА Новости вчера в 08:25
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ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что количество россиян, которые получают менее 15 тысяч рублей в месяц, возросло в июне до 44,6 процента.
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Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
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Ruhr Nachrichten сообщает, что руководство дортмундской "Боруссии" готово вести переговоры о продаже вингера Джейдона Санчо до 31 июля.
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Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
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Госдума призовет Турцию не допустить превращения Святой Софии в мечеть
Депутаты Госдумы намерены 7 июля обратиться к коллегам из турецкого парламента с призывом предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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Разработчики родстера "Крым" готовят новый проект - пикап с футуристическим дизайном, который отчасти схож с электрическим Tesla Cybertruck.
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"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
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Президент Владимир Путин оценил принятые поправки в Конституции России.
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Онищенко: коронавирус может циркулировать в России осенью и зимой
Коронавирус может циркулировать внутри России осенью и зимой вместе с другими возбудителями ОРВИ.
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Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом
Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
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Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
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