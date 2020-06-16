Экономика
РБКRusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»
Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.
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«Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии», — говорится в заявлении Rusal.РБКвчера в 10:02
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«Русал» прокомментировал вопрос о дивидендах «Норникеля» после разлива топлива
Rambler News Serviceвчера в 10:23
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Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Происшествия
Самолет SSJ100 сел в Перми из-за срабатывания датчика
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Политика
США передадут Украине военное оборудование на $60 млн
«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — отмечается в сообщении.
ФАН 04:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ вчера в 00:48
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета вчера в 09:37
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Политика
Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»
Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора
Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство, из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:36
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие
Российские корабли с Каспийского моря нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии
7 ноября 2015 года было выпущено 26 ракет, а 20 ноября Каспийская флотилия вновь провела атаку по позициям боевиков в Сирии, выпустив 18 «Калибров».
Вечерний курьер 02:02
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Общество
Где в Тульской области болеют коронавирусом: карта 17 июня
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 91 новый случая заражения коронавируса.
Тульская пресса 04:29
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера
Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.
Popcornnews.ru 04:16
Общество
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Экономика
Мишустин выделил 26 млрд рублей регионам на борьбу с бедностью
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о выделении 26 млрд рублей в течение трех лет на развитие девяти регионов.
Алтайская правда 14 июня в 20:49
Футбол
«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии.
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика
Противники Зеленского формируют колонну и направляются к МВД
Сторонники Анатолия Шария не дождались никого из руководства Офиса президента Украины, в частности Владимира Зеленского, которого они звали, поэтому решили собираться колонной и идти под здание МВД Украины.
Украина.ру 04:46