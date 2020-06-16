с чего всё началось

Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.

Общество Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях. 1

Политика США передадут Украине военное оборудование на $60 млн «Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — отмечается в сообщении.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 592

Экономика Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний. 5

Экономика Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ». 9

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 754

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 117

Политика Трамп решил оставить Германию «без защиты от России» Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч. 44

Общество После жары в Москве резко похолодает Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов. 98

Футбол Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство, из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 494

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 580

Происшествия Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины» Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien. 24

Шоу-бизнес Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.

Общество Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.

Экономика Мишустин выделил 26 млрд рублей регионам на борьбу с бедностью Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о выделении 26 млрд рублей в течение трех лет на развитие девяти регионов.

Общество В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).