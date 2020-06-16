с чего всё началось

Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.

Происшествия Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни». 1,4K

Общество Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня. 21

Общество В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля. 21

Транспорт В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. 133

Политика Украина потребовала от Испании исправить карту с российским Крымом Карту с российским Крымом, продемонстрированную испанской телекомпанией RTVE, потребовало исправить посольство Украины в Испании, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар 16 июня в Facebook.

Армия и оружие Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 15

Музыка Названы новые даты «Евровидения-2021» Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года. 2

Авто Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей. 289

Политика Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. 1