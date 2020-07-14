с чего всё началось

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».

Авто Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года. 15

Общество В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство Как сообщало ИА REGNUM, более 80 миллионеров из разных стран мира поддержали появившуюся в сети петицию о повышении налогов на богатство. 223

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,3K

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 18

Армия и оружие МИД Армении заявил о пресечении атаки ВС Азербайджана «Военно-политическое руководство Азербайджана несет полную ответственность за последствия провокационных действий, вызванных этими угрозами», — заявляет МИД Армении.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Киберспорт Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени. 14

Баскетбол Президент ЦСКА рассказал, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предполагаемом сокращении бюджета клуба в следующем сезоне.

Экономика «Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Общество Собчак использовала видео своего задержания для рекламы В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 2

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 815

Политика Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 1

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 881