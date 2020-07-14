с чего всё началось

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».

Авто Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой Wey Компания Great Wall готовит к дебюту новый премиальный внедорожник под маркой WEY, построенный на рамной платформе Haval H9. 13

Политика Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. 1

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Политика Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций. 90

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 39

Шоу-бизнес Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает. 45

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 54

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 14

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. 2

Здоровье В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области. 7

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма. 21

Общество В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Единоборства Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.

Происшествия Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой. 15

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 194

Политика Россия возобновила переговоры об открытии международного авиасообщения Несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что 15 июля начнутся переговоры по вопросу возобновления международного авиасообщения.

Политика В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. 3

Общество Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она. 504

Игры Halo 3 вышла на ПК Halo 3 вышла в 2007 году на Xbox 360 и в 2014-м на Xbox One в составе Halo: The Master Chief Collection.