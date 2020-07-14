Общество

RT на русскомRT на русском«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В «Русале» предложили сменить менеджмент «Норникеля»

News.ru03:28

«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

RT на русском02:41

«РусАЛ» предложил сменить менеджмент «Норникеля» после череды аварий

Интерфакс02:05

«РУСАЛ» предложил сменить совет директоров «Норникеля»

URA.Ru02:25

«Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

ТАСС02:23

«Русал» предложил совету директоров «Норникеля» сменить менеджмент компании

ПРАЙМ02:14

«РусАл» предложил сменить руководство «Норникеля» после череды экокатастроф

БИЗНЕС Online02:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
16
Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° вчера в 04:42
49
Наука

Искусство киригами поможет создать роботов нового поколения

Ученые из Гарварда разработали методику, с помощью которой можно получить скульптуру киригами абсолютно любой формы.
Live24 02:27
1
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
9
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
3
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Общество

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
444
Армия и оружие

Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирных жителей

Lenta.ru 03:19
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
1,2K
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
945
Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12 июля в 12:26
82
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались подорвать патруль российских и турецких войск

В Сирии боевики пытались подорвать военную колонну военных России и Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Майор и Генерал».
Новостной фронт 03:18
Киберспорт

Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward

Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 12 июля в 14:24
14
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
161
Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ

В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings вчера в 09:40
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Авто

Компания Porsche напечатала на 3D-принтере поршни

На днях представители компании Porsche, Mahle и Trumpf напечатали на 3D-принтере поршни для спорткара 911 GT2 RS.
Anonsens вчера в 23:46
Наука

Обнаружен костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет

По словам ученых, до сих пор был известен лишь единственный костяной топорик сравнимой древности, найденный в Танзании и датированный возрастом 1,3-1,6 миллиона лет.
Naked Science 02:41
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,3K
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
35
Космос

Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря

Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:31
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
256
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
24
Общество

ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну

По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва вчера в 10:52
252
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
37
Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
933
Политика

Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
785
Игры

Playstation 5 появилась в Amazon

ITZine.ru вчера в 23:35
3
Происшествия

СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ

RT на русском вчера в 14:56
33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное