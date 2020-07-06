Экономика
ТАСС«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в "Русале".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия
Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
Главное следственное управление московского главка полиции предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову.
Вести.Ru 11:59
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
РИА Новости 13:02
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
Evo-rus.com вчера в 04:31
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Происшествия
Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного падения легкомоторного самолета в Нижегородской области.
РБК 12:02
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Футбол
Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".
Vprognoze.ru 11:55
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 07:41
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Армия и оружие
Индийское правительство выделило средства на закупку российских истребителей
Как сообщают индийские СМИ, Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) кабинета министров правительства Индии одобрил приобретение в России 12 самолетов Су-30МКИ новой постройки и 21 самолета МиГ-29 из наличия российского военного ведомства.
Военное обозрение вчера в 03:15
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США
В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.
ТК Звезда 06:20
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Интернет
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости 05:42
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Космос
Новая телеметрическая система поможет сократить вес ракет «Рокот-М»
Экономика сегодня 04 июля в 12:02
Общество
«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая
В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
Политика
Посольство России не исключает ответа на британские санкции
Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявление персональных санкций против 25 россиян, которых Великобритания считает причастными к нарушению прав человека.
Коммерсантъ 12:43
Энергетика
Бензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34