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«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАССвчера в 21:42
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Коммерсантъ

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Коммерсантъвчера в 04:44
Интерфакс

Торги акциями «РусАла» на Мосбирже приостановят 22-25 сентября

Интерфаксвчера в 03:01
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

ТАССвчера в 21:42
Каскад

«Русал» официально станет резидентом калининградского офшора 25 сентября

Каскадвчера в 02:21
КП - Калининград

«Русал» зарегистрируется в калининградском офшоре 25 сентября

КП - Калининградвчера в 01:54
Клопс

Русал" окончательно "переедет" с острова Джерси в Калининград 25 сентября

Клопсвчера в 00:59
Русский Запад

Из-за переезда «Русала» в Калининград приостановят торги на бирже

Русский Западвчера в 02:52

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
РИА Новостивчера в 08:24
1K

Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомостивчера в 07:01
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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Как сообщает ToDay News Ufa, Штефен Зайберт, представитель правительства Германии, не рассказал о спутнице Навального Марии Певчих, которая ранее не давала показания насчет инцидента с оппозиционером.
ToDay News Ufaвчера в 16:55
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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