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Ведомости
Ведомости

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС21:43
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Коммерсантъ

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Коммерсантъ04:44
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

ТАСС21:43
Русский Запад

Из-за переезда «Русала» в Калининград приостановят торги на бирже

Русский Запад02:52
Каскад

«Русал» официально станет резидентом калининградского офшора 25 сентября

Каскад02:21
КП - Калининград

«Русал» зарегистрируется в калининградском офшоре 25 сентября

КП - Калининград01:54
Клопс

Русал" окончательно "переедет" с острова Джерси в Калининград 25 сентября

Клопс00:59
Интерфакс

Торги акциями «РусАла» на Мосбирже приостановят 22-25 сентября

Интерфакс03:01

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

По состоянию на 1 сентября объем валютных сбережений белорусов на счетах и депозитах достиг $6,48 млрд, за месяц показатель снизился на 8,8%. Отмечается, что это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.
Газета.Ru06:34
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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