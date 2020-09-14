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Ведомости
Ведомости

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС21:43
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Коммерсантъ04:44
Интерфакс

Торги акциями «РусАла» на Мосбирже приостановят 22-25 сентября

Интерфакс03:01
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

ТАСС21:43
Каскад

«Русал» официально станет резидентом калининградского офшора 25 сентября

Каскад02:21
КП - Калининград

«Русал» зарегистрируется в калининградском офшоре 25 сентября

КП - Калининград01:54
Клопс

Русал" окончательно "переедет" с острова Джерси в Калининград 25 сентября

Клопс00:59
Русский Запад

Из-за переезда «Русала» в Калининград приостановят торги на бирже

Русский Запад02:52

В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»
РИА Новостивчера в 09:48
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Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Общественная служба новостей09:40
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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The European (Германия): кто отравил Алексея Навального? (The European)

Россия отрицает какую-либо ответственность за «однозначно» (нем. zweifelsfrei) установленное лабораторией бундесвера отравление оппозиционного политика Алексея Навального с помощью боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок».
ИноСМИ12 сентября в 09:02
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Авиакомпания «ЮТэйр» из-за пандемии потеряла 14,5 млрд рублей дохода

Сургут, Югра, 14 сентября 2020, 16:36 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» в первое полугодие 2020 года зафиксировала операционный убыток на уровне двух миллиардов рублей, или 9%. Спад авиаперевозок из-за пандемии коронавирусной инфекции привёл к сокращению доходов компании до 14,5 млрд рублей, или 43,5%. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
REGNUM09:36