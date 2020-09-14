Экономика
Ведомости«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября
Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании.
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с чего всё началось
Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.ТАССвчера в 21:43
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