Экономика

ВедомостиВедомости«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании.
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«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
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