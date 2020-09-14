«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области.