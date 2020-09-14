«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября
Компания «Русал» намерена 25 сентября завершить процесс редомициляции — перерегистрации на территории Калининградской области России из юрисдикции британского острова Джерси, говорится в заявлении компании на сайте фондовой биржи Гонконга.В источнике
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«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября
Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС21:43
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