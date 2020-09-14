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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена 25 сентября завершить процесс редомициляции — перерегистрации на территории Калининградской области России из юрисдикции британского острова Джерси, говорится в заявлении компании на сайте фондовой биржи Гонконга.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС21:43
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Коммерсантъ

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Коммерсантъ04:44
Интерфакс

Торги акциями «РусАла» на Мосбирже приостановят 22-25 сентября

Интерфакс03:01
Клопс

Русал" окончательно "переедет" с острова Джерси в Калининград 25 сентября

Клопс00:59
Каскад

«Русал» официально станет резидентом калининградского офшора 25 сентября

Каскад02:21
КП - Калининград

«Русал» зарегистрируется в калининградском офшоре 25 сентября

КП - Калининград01:54
Русский Запад

Из-за переезда «Русала» в Калининград приостановят торги на бирже

Русский Запад02:52
ТАСС

«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

ТАСС21:43

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области.
РИА Новости03:48
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