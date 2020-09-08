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Rambler News Service
Rambler News Service

«Русгидро» может направить на дивиденды за 2019 год 15,7 млрд рублей

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,03568039 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на дивиденды планируется направить 15,674 млрд руб.В источнике
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Коммерсантъ

«РусГидро» оградит акционеров от убытков

Коммерсантъ04:37
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

РБКвчера в 06:49
АК&М

РусГидро планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 15.67 млрд руб

АК&М03:43
ПРАЙМ

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию

ПРАЙМ03:09
Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
Rambler News Service

«Русгидро» может направить на дивиденды за 2019 год 15,7 млрд рублей

Rambler News Service03:48
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
РИА Новости04:19
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина

Как пишет портал «Рlanet Тoday», возможно такая встреча могла бы стать причиной появления гибрида человека и инопланетянина, а это может решить немало проблем, которые связаны с колонизацией других планет.
Газета DAILY03:47
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