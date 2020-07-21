Политика

РИА НовостиРИА Новости«Русгидро» попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока

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Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке. Глава "Русгидро" отметил, что пока не запущена программа модернизации и строительства тепловой энергетики на Дальнем Востоке.
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«Русгидро» попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока

РИА Новости07:52

В «РусГидро» просят поддержать модернизацию энергетики на Дальнем Востоке

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