Политика
РИА Новости«Русгидро» попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока
Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке. Глава "Русгидро" отметил, что пока не запущена программа модернизации и строительства тепловой энергетики на Дальнем Востоке.
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Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Политика
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
Российская газета 05:59
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
Car.ru вчера в 08:00
Технологии
В Великобритании разработали проект 70-местного гибридного самолета
Инженеры британской компании Electric Aviation Group разработали проект 70-местного пассажирского гибридного самолета.
Planet Today 05:33
Здоровье
ФМБА: бубонная чума не может передаваться от одного человека к другому
Бубонная чума не может передаваться от человека к человеку.
Народные новости 08:01
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
РИА Новости 06:11
Хоккей
В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса
Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба.
Известия 07:40
Наука
В США создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы
Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов.
Evo-rus.com 05:02
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» поделился удаленной сценой с Джокером
Режиссер Дэвид Эйр продолжает дразнить своих поклонников подробностями работы над «Отрядом самоубийц», поддерживая популярность идеи о режиссерской версии этого фильма.
Popcornnews.ru 08:00
Культура
Актер из сериала «Интерны» получил работу официанта в Лондоне
Звезда российского сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис уехал жить в Лондон еще в 2019 году.
Профиль 06:52
Армия и оружие
Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море
Напомним, в акватории Черного моря стартовали совместные морские учения Украины и стран НАТО «Sea Breeze-2020».
Военное дело 08:03
Экономика
Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Ранее LIVE24 сообщало о заявлении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной относительно деноминации рубля.
Live24 06:18
Кино
В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года
ToDay News Ufa вчера в 12:15
Гаджеты
Названы самые продаваемые модели iPhone
Исследователи организации Consumer Intelligence Research Partners опубликовали новый отчет, в рамках которого были названы самые продаваемые модели iPhone в США.
Ferra 07:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову, а также помощнику продюсера Сергею Моцарю.
Актуальные Новости вчера в 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37