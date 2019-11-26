За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.

с чего всё началось

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.

Политика На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.

Интернет В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.

Игры В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".

Общество Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.

Энергетика Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2» Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.

Происшествия В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

Общество Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.

Политика О чем Путин поговорил с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.

Происшествия ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.