Экономика
РИА Новости«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.
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с чего всё началось
За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.Коммерсантъвчера в 17:43
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Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
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Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Шоу-бизнес
Новая семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности
Как признается новая избранница Петренко, их семья сейчас испытывает денежные трудности, пишет StarHit.ru со ссылкой на программу НТВ.
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Общество
Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти
Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах
Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Политика
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов
"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
Армия и оружие