Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.
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с чего всё началось

БТА-банк оторвался от земли

За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.
Коммерсантъвчера в 17:43

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БТА-банк оторвался от земли

Коммерсантъвчера в 17:43

Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

Ведомостивчера в 17:08

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

РБКвчера в 20:01

«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

РИА Новости02:06

Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье

News.ruвчера в 22:04

В Домодедове построят крупнейший в России индустриальный парк

Строительная Газета03:11

Крупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове

РИАМО в Домодедово01:58
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.
Деловое.ТВ 03:48
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

URA.Ru вчера в 22:08
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru вчера в 04:31
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM 02:09
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Спорт

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Новая семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности

Как признается новая избранница Петренко, их семья сейчас испытывает денежные трудности, пишет StarHit.ru со ссылкой на программу НТВ.
Пятый канал 03:34
Происшествия

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

REGNUM 01:42
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах

Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Новые Известия 01:50
Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:03
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
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