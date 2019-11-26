За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.

с чего всё началось

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.

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