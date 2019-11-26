Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.
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с чего всё началось

БТА-банк оторвался от земли

За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.
Коммерсантъвчера в 17:43

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БТА-банк оторвался от земли

Коммерсантъвчера в 17:43

Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

Ведомостивчера в 17:08

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

РБКвчера в 20:01

«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

РИА Новости02:06

Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье

News.ruвчера в 22:04

Крупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове

РИАМО в Домодедово01:58
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Политика

Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Lenta.ru 01:55
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами

Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
ТАСС 00:42
Спорт

Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
Ведомости 24 ноября в 17:08
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru вчера в 03:23
Кино

Фильм «Ржев» основан на реальных событиях

Tverlife 23 ноября в 03:58
Общество

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Lenta.ru 02:06
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета 24 ноября в 23:20
Общество

Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами

Lenta.ru 01:32
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец вчера в 03:37
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат 24 ноября в 12:55
Киберспорт

Battleborn удалили из цифровых магазинов — серверы игры отключат в 2021 году

3DNews 01:56
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили вчера в 05:25
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс вчера в 01:06
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM 23 ноября в 03:02
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru вчера в 04:45
Авто

В России на продажу выставили мотоцикл за 11,5 миллионов рублей

Продавец уверяет, что выставленный на продажу байк имеет порядковый номер 12. За мотоцикл он хочет получить 11,5 миллиона рублей.
Letnews.ru вчера в 12:34
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Lisa.ru вчера в 05:00
Общество

Челябинский Пельмень-Роман вновь поменял имя и фамилию

Известный своей экстравагантностью житель города Троицк (Челябинская область) Пельмень Кондольский вновь поменял свои имя и фамилию на еще более оригинальные – Билет Призыва нет.
АиФ Челябинск вчера в 20:56
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