Экономика
РИА Новости«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров. Концерн "Русич" - специализируется на строительстве жилья и индустриальной недвижимости.
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с чего всё началось
За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами
Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Кино
Фильм «Ржев» основан на реальных событиях
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Общество
Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Авто
В России на продажу выставили мотоцикл за 11,5 миллионов рублей
Продавец уверяет, что выставленный на продажу байк имеет порядковый номер 12. За мотоцикл он хочет получить 11,5 миллиона рублей.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Общество
Челябинский Пельмень-Роман вновь поменял имя и фамилию
Известный своей экстравагантностью житель города Троицк (Челябинская область) Пельмень Кондольский вновь поменял свои имя и фамилию на еще более оригинальные – Билет Призыва нет.