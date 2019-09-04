Футбол

Матч ТВМатч ТВРуслан Камболов — о матче с Шотландией: «Не рассматриваем ничью»

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Не рассматриваем ничью, как хороший результат. Мы должны играть на максимуме и только на победу. Я не играл пару матчей, смог восстановиться.
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Руслан Камболов
Соперник играет дома, у него больше уверенности. Но мы едем выступать на чужом поле, как хозяева. Не рассматриваем ничью, как хороший результат. Мы должны играть на максимуме и только на победу. Я не играл пару матчей, смог восстановиться. Сейчас чувствую себя намного лучше.
— Руслан Камболов, российский футболистНева Спорт 06:53

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