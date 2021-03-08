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Руслан Пичугин: Рубль вскоре отыграет потери и устремится к новым высотам

Основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин оценил позицию рубля, нацвалюта отыграет потери и с 19 марта устремится к новым высотам. Специалист дал оптимистичный прогноз по курсам валют с привязкой к цене нефти, включая позицию доллара США.В источнике
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К 19 марта рубль отыграет потери и устремится к новым высотам

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель инвестиционного клуба Frendex, оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют: - Рост стоимости нефти более чем на 6 процентов отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2 процента.
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«На лето этого года запланированы испытательные полеты опытного образца «Альтиуса» с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух–поверхность», в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами из состава комплекса, разработанного специально для БПЛА», — рассказали агентству.
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