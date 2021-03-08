Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель инвестиционного клуба Frendex, оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют: - Рост стоимости нефти более чем на 6 процентов отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2 процента.

Российская газета 22:00