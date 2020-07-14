Экономика
КоммерсантъRuss Outdoor отказалась от запрета на банкротство
Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург 07:37
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 18:24
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Общество
Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей
Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
Pro Город Йошкар-Ола 13:30
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Происшествия
В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса
Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва вчера в 02:56
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Здоровье
Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает
Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
НГС.Кемерово 21:00
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Общество
Отключение воды в Южно-Сахалинске переносится
В связи с произошедшим в Южно-Сахалинске аварийным отключением электроэнергии было принято решение минимизировать неудобства горожан и сдвинуть сроки запланированного на 14 июля отключения холодного водоснабжения.
Сахалин.Инфо 22:55
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Происшествия
Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме
Басманный суд Москвы продлил срок ареста для Андрея Карепова — бывшего помощника главы Хабаровского края Сергея Фургала в Госдуме.
РБК 15:02
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Наука
Японские физики рассчитали дальность «выстрела» пингвинами фекалий
В океанариуме Катсурахама средняя высота камней в вольере для пингвинов составляет 1,1 метра — при такой высоте максимальное расстояние полета фекалий достигает 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус.
Новые Известия вчера в 05:03
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости 21:49
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru 07:38
Игры
Microsoft Flight Simulator выйдет в августе
Srnsk 20:24