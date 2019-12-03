Религия
ТАССРусская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 4 декабря (21 ноября по старому стилю) праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщается на сайте патриаршей пресс-службы.
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Общество
Посчитаны затраты россиян на новогодний стол
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Политика
В Лондоне стартовал саммит НАТО
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Белгородской области дома погиб человек
Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался бытовой газ.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Финансы
Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги
Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Политика
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Киберспорт
Fnatic сыграет на DreamLeague Leipzig Major
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Авто
Экспертами назван способ сэкономить на заправке автомобиля
Использование топливных карт особенно актуально для таксистов, дальнобойщиков и других водителей, которые часто заправляют топливом свой автомобиль.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Футбол
Киевское «Динамо» подписало игрока юношеской сборной Бельгии
19-летний нападающий сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского «Динамо».
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Здоровье
Более 600 сахалинских семей получают новую выплату на детей
Более 600 сахалинских семей получают новую выплату на детей, не посещающих детский сад.
Кино
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.