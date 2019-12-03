Религия

ТАССТАССРусская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 4 декабря (21 ноября по старому стилю) праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщается на сайте патриаршей пресс-службы.
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