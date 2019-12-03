Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 4 декабря (21 ноября по старому стилю) праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщается на сайте патриаршей пресс-службы.

Здоровье Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

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Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия В Иркутской области обрушился мост Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.

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Общество Брин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении.