с чего всё началось

По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.

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