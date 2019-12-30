Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Дождь07:53

Подробнее о событии

«Би-би-си»: сообщения о минировании рассылает клиент криптобиржи Wex с Украины

Дождь07:53

ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Фонтанка.Ру09:15

BBC: за массовыми угрозами взрыва в России может стоять украинец

News.ru09:55

Предполагаемым организатором отправки сообщений о минировании российских судов и школ может быть гражданин Украины

Эхо Москвы11:02

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Lenta.ru09:55

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Коммерсантъ11:24

«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX

Новая газета09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс 04:18
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

РИА Новости 11:29
Политика

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 09:47
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Lenta.ru 07:01
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Космос

Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Профиль 29 декабря в 00:01
Футбол

Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо

Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Чемпионат 08:50
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform 29 декабря в 20:46
Авто

В Турции разработали собственный автомобиль

В Турции представили первый национальный автомобиль. Это электрический кроссовер TOGG.
ToDay News Ufa 29 декабря в 02:07
Происшествия

Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве

В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Вести.Ru 11:31
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Политика

Путин и Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Татар-информ 06:42
Экономика

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 11:44
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости вчера в 04:07
Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 09:42
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.
Газета.Ru 08:16
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Общество

Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Российская газета 05:08
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Экономика

Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 10:44
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Валерьевич Малофеев
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»,
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное