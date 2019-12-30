Общество
Коммерсантъ«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Футбол
Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов.
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
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Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Политика
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Общество
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Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными
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Экономика
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
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Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Культура
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Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.