с чего всё началось

По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

Политика Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.

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Общество В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф» На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов.

Наука Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.

Здоровье Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани «Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.