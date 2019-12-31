Общество
Коммерсантъ«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Политика
Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками Второй мировой войны были фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Политика
В Совете Безопасности ООН сменились пять государств
В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Космос
«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть
Армия и оружие
США выделят $35 млн «независимым» сирийским СМИ для создания фейков
По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков.
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января
Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Армия и оружие
Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии
Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Общество
В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»
На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Космос
Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Политика
США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство
США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде.
Наука
Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок
Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Здоровье
Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани
«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.