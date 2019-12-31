Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

По словам, двух источников издания в руководстве мэрии Москвы, сообщения о «минировании» поступают с территории Украины. Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
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