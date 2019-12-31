Общество
Телеканал 360°Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Армия и оружие
СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат
Пентагон после нападения протестующих на посольство США в Багдаде готовится срочно перебросить в регион до 4 тысяч десантников, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.
Общество
Ученые рассказали об опасности неправильного сна
Наука
В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов
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Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.
Общество
20 лет у власти. Как менялся Путин-политик
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Хоккей
Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
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Общество
Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк
Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Политика
К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Экономика
В Петербурге новых компаний становится меньше
Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.
Гаджеты
Наушники Apple AirPods стали пользоваться ажиотажным спросом
Поползли слухи, что партнёр Apple создаст новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Армия и оружие
США бросили вызов Ирану атакой на позиции «Хезболлы» в Ираке
Нанося удары по «Хезболле», США фактически бросают вызов Ирану. А Иран, в свою очередь, достаточно мощная страна с военным потенциалом.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Армия и оружие
Су-57 получит новые виды оружия
В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
Политика
Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа
Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.