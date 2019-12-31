Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Дождь07:53

Подробнее о событии

«Би-би-си»: сообщения о минировании рассылает клиент криптобиржи Wex с Украины

Дождь07:53

ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Фонтанка.Ру09:15

Предполагаемым организатором отправки сообщений о минировании российских судов и школ может быть гражданин Украины

Эхо Москвы11:02

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Lenta.ru09:55

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Коммерсантъ11:24

BBC: за массовыми угрозами взрыва в России может стоять украинец

News.ru09:55

«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX

Новая газета09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Армия и оружие

СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

Пентагон после нападения протестующих на посольство США в Багдаде готовится срочно перебросить в регион до 4 тысяч десантников, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.
РИА Новости 19:22
Общество

Ученые рассказали об опасности неправильного сна

Известия 05:25
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26 декабря в 19:01
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.
OAnews вчера в 08:22
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 17:14
Общество

20 лет у власти. Как менялся Путин-политик

В первые годы президентства Путин казался неопытным политиком.
ФедералПресс вчера в 10:56
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Общество

Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк

Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Вести.Ru 05:40
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Политика

К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео

Радио Комсомольская правда вчера в 14:27
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru 10:34
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Происшествия

Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия 10:50
Экономика

В Петербурге новых компаний становится меньше

Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.
Piter.tv 12:45
Гаджеты

Наушники Apple AirPods стали пользоваться ажиотажным спросом

Поползли слухи, что партнёр Apple создаст новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники.
UfacityNews.ru вчера в 09:31
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Армия и оружие

США бросили вызов Ирану атакой на позиции «Хезболлы» в Ираке

Нанося удары по «Хезболле», США фактически бросают вызов Ирану. А Иран, в свою очередь, достаточно мощная страна с военным потенциалом.
ФАН 08:44
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Армия и оружие

Су-57 получит новые виды оружия

В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
Популярная механика вчера в 04:34
Политика

Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 декабря в 17:16
Политика

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
РИА Новости 15:30
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru 09:46
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Футбол

Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро

Матч ТВ 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Валерьевич Малофеев
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»,
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное