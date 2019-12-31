с чего всё началось

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.

Шоу-бизнес Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.

Общество Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.

Экономика В Петербурге новых компаний становится меньше Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.

Армия и оружие Су-57 получит новые виды оружия В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.

Политика Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.

Политика В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.