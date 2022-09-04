Lenta.ru«Русская весна» сообщила о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в ХерсонщинеВраг продолжает попытки наступления между Николаевом и Херсоном: ВСУ наступают большими силами, пытаясь отбить посёлок Высокополье.Rusvesna.suКак пишет «Русская весна», в поселке продолжаются ожесточенные бои.Военное делоКак сообщает издание, украинская армия пытается отбить поселок Высокополье, военные успели занять больницу и западную часть населенного пункта в Бериславском районе Херсонщины.Lenta.ruВ посёлке идут ожесточенные бои, Армия России отражает попытку наступления противника.Rusvesna.suЧитать далееСвернутьРидусРидусРидусГЛАС.RUГазета.RuYakutsk.ruГлавный региональныйR.LifeУфимские ЗаметкиPravda.RuТелеканал 360°Военное делоПодробнее о событии«Русская весна» сообщила о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в ХерсонщинеLenta.ruвчера в 14:47Враг продолжает попытки наступать между Николаевом и Херсоном: в бой брошены большие силы ВСУRusvesna.suвчера в 08:47Самое цитируемое«РВ»: Армия ВС Украины снова пытаются прорваться к Херсону, идут ожесточенные боиNVLвчера в 13:45RusVesna: ВС Украины продолжают попытки контрнаступления на Херсон, идут ожесточенные боиУфимские Заметкивчера в 10:18ВСУ снова пошли в атаку в сторону Херсона: Украина бросила большие силы с бронетехникойKu.lifeвчера в 10:25РВ: Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силыR.Lifeвчера в 09:53«Русская весна» проинформировала о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в ХерсонщинеИА SM-Newsвчера в 10:51Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силыPravda.Ruвчера в 09:08Показать ещёОценить1,6KПоделиться