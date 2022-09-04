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«Русская весна» сообщила о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине

Враг продолжает попытки наступления между Николаевом и Херсоном: ВСУ наступают большими силами, пытаясь отбить посёлок Высокополье.
Rusvesna.su
Как пишет «Русская весна», в поселке продолжаются ожесточенные бои.
Военное дело
Как сообщает издание, украинская армия пытается отбить поселок Высокополье, военные успели занять больницу и западную часть населенного пункта в Бериславском районе Херсонщины.
Lenta.ru
В посёлке идут ожесточенные бои, Армия России отражает попытку наступления противника.
Rusvesna.su

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«Русская весна» сообщила о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине
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Враг продолжает попытки наступать между Николаевом и Херсоном: в бой брошены большие силы ВСУ
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