Религия

Вести.RuВести.RuРусские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
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РПЦ готова принимать общины зкзархата русских приходов индивидуально

ТАСС13:50

Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ

РИА Новости13:58

В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи

RT на русском14:03

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Коммерсантъ14:00

Русские приходы в Западной Европе не смогли проголосовать за присоединение к РПЦ

Фонтанка.Ру13:32

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Известия16:55

Православные приходы Западной Европы проголосовали за воссоединение с РПЦ

News.ru15:54
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Россия и Украина обменялись заключенными

Коммерсантъ 05:28
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В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода

В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Футбол

«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

Sportbox.RU 11:53
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Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Футбол

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье.
RT на русском 17:08
Футбол

Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»

«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон в мире

Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
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Авто

На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики

В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
ГЛАС.RU 06:55
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Армия и оружие

США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая

США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru 13:11
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
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Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера

Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

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В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»

Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
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Бразилия не смогла победить Колумбию, несмотря на гол Неймара

Евро-футбол.ру 02:00
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Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel

Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
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Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

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Автоспорт

Даниил Квят: В команде допустили ошибку

В квалификации перед Гран При Италии Даниил Квят показал тринадцатое время.
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Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
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Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Армия и оружие

Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»

В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
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Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
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