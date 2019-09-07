Религия
РБКРусские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.
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Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru вчера в 13:36
Политика
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
РИА Новости вчера в 02:54
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Единоборства
Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Матч ТВ вчера в 19:22
Футбол
Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Sport24.ru 00:55
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor вчера в 04:54
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
Piter.tv вчера в 07:21
Армия и оружие
У Эрдогана пока нет ядерного оружия, но уже есть «ядерная кнопка»
Например, господин Эрдоган максимально демонстративно обозначил интерес к приобретению российских военных самолетов (и, нельзя исключать, что его интересует и российское мороженое с МАКС 2019, которое становится эдаким символом российском дипломатии).
Политаналитика 06 сентября в 09:15
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия 06 сентября в 21:06
Армия и оружие
Где находится главная база российского флота
Парламентская газета вчера в 17:22
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика
Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе
Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru 06 сентября в 19:08
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Футбол
Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря
На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru вчера в 22:15
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
В НАТО приветствовали освобождение украинских моряков
Отдельно представитель блока отметила, что страны-члены рады тому, что домой вернулись украинские моряки и режиссер Олег Сенцов.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15