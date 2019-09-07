Религия
РБКРусские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Футбол
Клинтон Нжи об Это’О: «Ты заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.
Спорт-Экспресс 12:41
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда 18:04
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия 19:33
Кино
Фестиваль «Классика аниме» стартовал в Москве
Вчера, 7 сентября, в Москве открылся фестиваль «Классика аниме». Мероприятие проходит в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.
Невские Новости 18:57
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru 21:53
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя и экс-гендиректора «Рольфа»
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по ч. 3 ст. 193.1 УК.
Право.ру вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Рита Дакота об экс-супруге: «Любила и люблю»
Несмотря на все измены экс-супруга, Дакота призналась, что все еще любит его и будет любить всегда.
Gazeta.SPb 17:12
Политика
В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией
Журналист выразил уверенность, что Польша должна стремиться к нормализации отношений с Россией, поскольку столкновение со столь крупной державой не приведет ее ни к чему хорошему.
РЕН ТВ 22:10
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru 17:30
Единоборства
Дана Уайт: «Я не знаю Кадырова»
Спорт-Экспресс 18:28
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ вчера в 11:37
Футбол
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030
Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.
РБК 22:03
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Известия вчера в 23:02
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Армия и оружие
Дания расширит участие в военных операциях за рубежом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом.
REGNUM 07:59
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва 10:48
Армия и оружие
Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов
В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции.
РБК 21:46
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23