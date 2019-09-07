Религия

РБКРБКРусские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.
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