Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.

Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

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