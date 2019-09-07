Религия
РБКРусские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.
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Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service вчера в 09:45
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Политика
Первые избирательные участки России открылись на Камчатке и Чукотке
NewInform вчера в 16:50
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:41
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Здоровье
Половое просвещение: сила, спасающая жизни (Project Syndicate, США) (Project Syndicate)
Недостаток достоверной информации увеличивает риск инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ, и подростковой беременности, которая может не только стоить жизни матери, ребенку или обоим, но и приводит к тому, что люди живут в бедности из поколения в поколение.
ИноСМИ 02:53
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru 06 сентября в 23:37
Космос
Академик рассказал гимназистам об освоении космоса
Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.
Благословенный Кавказ вчера в 06:10
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Электричество на Левом берегу Омска отключилось из-за удара молнии
Как ранее сообщал Город55, 7 сентября омский аэропорт, включая жителей нескольких домов в Кировском округе, остались на несколько часов без электричества.
Город55.ру 01:41
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru вчера в 12:54
Политика
В Челябинской области выбирают губернатора
REGNUM вчера в 23:00
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек 06 сентября в 13:42
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Единоборства
Бой Сергей Ковалев – Сауль Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Sports.ru вчера в 20:41
Политика
Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39