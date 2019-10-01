Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Многие пользователи выразили восхищение выносливостью и силой воли спецназовцев, "сравнив" их с солдатами армий других стран. При этом некоторые комментаторы предложили перенять российский опыт проведения подобных испытаний.

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