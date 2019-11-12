Армия и оружие

РИА НовостиРИА Новости«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
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«Русские витязи» получили новейшие СУ-35С — видео

RT на русском11:54

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Газета.Ru11:13

«Русские витязи» пересели в сверхманевренные Су-35С

Российская газета09:54

«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С

Телеканал 360°10:05

«Русские витязи» пересели на истребители Су-35С

Вести.Ru08:15

Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение «Русских витязей»

ТАСС08:02

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

РИА Новости07:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
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Слухи о лишении российского олигарха Дмитрия Ананьева гражданства Кипра безосновательны, заявил 12 ноября его адвокат Сергей Ковалёв в интервью РБК.
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Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
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Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
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Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

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Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского

Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать в Казахстане встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ТАСС 11:15
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
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Минздрав Башкортостана намерен придать статус единственного поставщика ГУП «Башфармация», как это уже сделали ряд соседей по Приволжскому федеральному округу.
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В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград 13:05
Политика

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
РИА Новости 15:00
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Финансы

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Росбалт вчера в 07:42
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ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском

СММ ОБСЕ сообщила о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.
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Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
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Министерство труда России подготовило законопроект «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов.
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Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T

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Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии

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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русском вчера в 18:45
Политика

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
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В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция

Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
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Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа

Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией.
Утро.ru 11:35
Авто

Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня вчера в 23:23
Транспорт

На дорогах России появится новый дорожный знак

В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
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