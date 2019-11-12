Армия и оружие
REGNUM«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
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Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
AutoNews 01:56
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Общество
Apple Card подозревают в сексизме и дискриминации
Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
OAnews вчера в 08:51
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Футбол
Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport
Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
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Новый смартфон Samsung Galaxy M50 получит процессор Snapdragon 712
Компания Samsung установит в новый смартфон Galaxy M50 мощный процессор Snapdragon 712 от Qualcomm.
Актуальные Новости 04:37
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Политика
Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США
Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.
Интерфакс 13:30
Интернет
Instagram скопировал функции TikTok
В бразильском Instagram появился новый формат историй.
Ferra 08:31
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Футбол
Футболисты сборной России отказываются играть с Бельгией в новой форме
Футболисты сборной России отказываются выходить на матч отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии в новой форме.
Нева Спорт 13:23
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией.
Утро.ru 11:35
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Происшествия
Известный КВНщик скончался после ДТП в Татарстане
Известный КВНщик, комедиант и основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался от травм, полученных им несколько дней назад в результате ДТП.
Национальная служба новостей 09:23
Хоккей
«Локомотив» одолел «Сибирь» в матче КХЛ
РИА Новости 13:31
Политика
Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе
Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
Инфорос 01:36
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
РБК 11:49
Общество
Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.
REGNUM 04:35
Происшествия
В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации
В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.
Газета.Ru 07:27