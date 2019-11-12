Армия и оружие

REGNUMREGNUM«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
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«Русские витязи» получили новейшие истребители

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«Русские витязи» опробовали новейшие Су-35С: кадры контрольного облета

ТК Звезда07:09

Пилотажная группа «Русские витязи» получила новые истребители Су-35С

Военное обозрение10 ноября в 01:32
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Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году

Банк ВТБ стал владельцем "Динамо" в апреле, выкупив контрольный пакет клуба за 1 руб. Перед этим Костин говорил в интервью телеканалу РБК, что хочет собрать в команде сотрудников, которые доведут ее до призовых мест РПЛ или, по крайней мере, до первой пятерки.
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Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
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Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
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В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

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Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.
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Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
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США готовятся к космической войне с РФ и Китаем

Оценку возможности космической войны с Россией и Китаем проводит разведка США.
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Дмитрий Медведев посетит Новосибирск

Стало известно, что 12 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Шестерых крымчан осудили за участие в террористической организации

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Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет

По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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«Барселона» представила новую форму цветов флага Каталонии

«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии. Производитель формы — компания Nike.
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ЕС создаст собственную систему ПВО и ПРО с космическими компонентами

Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз.
News.ru 07:33
Общество

Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита

Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
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Общество

СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

В мае прошлого года суд в Кувейте вынес россиянке Лазаревой приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн.
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

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ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
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«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади

С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
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В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Политика

В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:33
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", подала иск в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
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Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
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Медведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области.
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Врач-онколог: У Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома

Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».
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