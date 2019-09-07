Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). «За» проголосовали 104 (58,1%), «против» — 75 (41,9%) представителей приходов, говорится в сообщении в Facebook.

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

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