Религия
Lenta.ruРусский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Экономика
В 2020 году размер материнского капитала составит 466 тыс. 617 рублей
В 2020 году Правительство РФ увеличит материнский капитал на 3,8%. В следующем году размер материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей.
Большое Радио вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика
В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.
МонаВиста 08:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
Вести.Ru 09:25
Футбол
Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»
ProstoProSport 08:40
Политика
США призвали Украину к компромиссам по Донбассу
Как сообщает ТАСС, выступая в субботу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» специальный представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер сделал заявление.
Военное дело 09:18
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
Lenta.ru 09:20
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Авто
GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения
General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня вчера в 08:25
Игры
Ужастик Chernobylite появится в раннем доступе 16 октября
Смесь ужастика и симулятора выживания в чернобыльской зоне отчуждения Chernobylite появится в раннем доступе Steam 16 октября, объявили разработчики из студии The Farm 51.
3DNews 06:51
Культура
«Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки». Человек года Юрий Дудь продолжает бесить звезд с федеральных каналов
У YouTube аудитория больше, чем у любого российского канала.
Новая газета 12 сентября в 11:54
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Хоккей
НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.
Чемпионат 09:37
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Происшествия
Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы
Двое пассажиров судна «Метеор», которое село на мель на реке Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, госпитализированы для оказания медицинской помощи, сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 07:19
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Гаджеты
В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов
Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru 11 сентября в 08:00
Экономика
Россию залили иностранными деньгами: переводы из Латвии выросли в разы
За первое полугодие 2019 года граждане Великобритании, Латвии, США и Абхазии отправили физическим лицам из нашей страны в десятки раз больше средств, чем в январе–июне 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 11:54