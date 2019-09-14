Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Экономика В 2020 году размер материнского капитала составит 466 тыс. 617 рублей В 2020 году Правительство РФ увеличит материнский капитал на 3,8%. В следующем году размер материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Политика В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Футбол «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".

Политика США призвали Украину к компромиссам по Донбассу Как сообщает ТАСС, выступая в субботу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» специальный представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер сделал заявление.

Энергетика Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.

Политика Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

Политика Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Авто GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.

Игры Ужастик Chernobylite появится в раннем доступе 16 октября Смесь ужастика и симулятора выживания в чернобыльской зоне отчуждения Chernobylite появится в раннем доступе Steam 16 октября, объявили разработчики из студии The Farm 51.

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Хоккей НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Происшествия Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы Двое пассажиров судна «Метеор», которое село на мель на реке Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, госпитализированы для оказания медицинской помощи, сообщили в региональном правительстве.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Гаджеты В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.