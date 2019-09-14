Религия
Lenta.ruРусский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
7Дней.ру вчера в 09:30
Авто
GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения
General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня вчера в 08:25
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность
В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей.
Lenta.ru 11:07
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребёнка
На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Наука
В Гарварде раздали Шнобелевские премии
В Гарвардском университете в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевских премий.
Рамблер вчера в 06:18
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Футбол
Черевченко: «Сами привезли себе голы в игре с „Зенитом“»
Sport24.ru вчера в 15:21
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 12 сентября в 10:20
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета 11:17
Футбол
Серия А. «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной»
Бомбардир.ру 10:59