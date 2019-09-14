Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

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