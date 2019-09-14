Религия

ИзвестияИзвестияЗападноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее заявление опубликовано 14 сентября на официальном сайте патриархата.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что подтолкнуло «Русский экзархат» присоединиться к РПЦ

РИА Новости13:11

РПЦ о возвращении приходов «русского экзархата» в ее состав: долгий путь домой подходит к завершению

Интерфакс Религия11:28

РПЦ не принимает в расчет мнение Константинополя по поводу Архиепископии русских приходов

ТАСС12:23

Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ

РБК10:22

Главу русского экзархата в Европе приняли в юрисдикцию Московского патриархата

RT на русском08:51

РПЦ приняла в свою юрисдикцию архиепископа Западноевропейского экзархата

Коммерсантъ12:35

Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

Вести.Ru12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

Актуальные Новости 08:13
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Политика

Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Транспорт

Правительство утвердило список платных участков ЦКАД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
REGNUM 12:10
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости 09:11
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

Газета.Ru 11:34
Футбол

«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ

RT на русском 12:05
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков

Газета.Ru 05:03
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Религия

РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников

В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Транспорт

В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Наука

В Гарварде вручили Шнобелевские премии

РБК вчера в 00:26
Здоровье

Работу стволовых клеток улучшит простая еда

Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15
Политика

Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США

Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 08:40
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Слово и Дело вчера в 21:00
Происшествия

До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Происшествия

Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное