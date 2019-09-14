Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Авто Ford закрывает продажи автомобилей в России В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад.

Шоу-бизнес Стало известно местонахождение Заворотнюк СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.

Хоккей Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.

Единоборства Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Футбол Тамбов — ЦСКА 0:2 ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.

Авто Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Политика Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

Энергетика WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России.

Футбол Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе» Футболисты "Порту" одержали гостевую победу над "Портимоненсе" в матче пятого тура чемпионата Португалии.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Футбол «Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях одержал минимальную победу над «Вероной».

Спорт Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.

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