Религия
Lenta.ruРусский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.
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Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРоссийская газета вчера в 11:43
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Авто
Ford закрывает продажи автомобилей в России
В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Шоу-бизнес
Стало известно местонахождение Заворотнюк
СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.
Рамблер 08:32
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
Все про Спорт ру 13:22
Единоборства
Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева
Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 15:05
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Футбол
Тамбов — ЦСКА 0:2
ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.
Спорт день за днем 11:25
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Энергетика
WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России.
Москва 24 15:48
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе»
Футболисты "Порту" одержали гостевую победу над "Портимоненсе" в матче пятого тура чемпионата Португалии.
РИА Новости 15:31
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери
Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал 10:53
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Армия и оружие
Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет
Аргументы и Факты 04:32
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях одержал минимальную победу над «Вероной».
Sportbox.RU 16:44
Спорт
Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы
Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.
Kazanfirst.ru 10:34
Здоровье
Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает эти овощи опасными для организма человека, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога Стивена Гандрига.
Medical Note вчера в 06:07
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Культура
В Москве названы победители Всемирного циркового фестиваля «Идол»
Типичная Москва 15:11
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
Евро-футбол.ру 14:52