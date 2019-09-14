Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году «Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Футбол Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Единоборства Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Футбол ЦСКА победил «Тамбов» на его поле Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Главные события разыгрались во второй половине.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.

Политика Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.

Политика Джонсон сравнил покидающую ЕС Британию с вырывающимся из оков Халком Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал необычную метафору, сравнив Соединенное Королевство с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.

Футбол «Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.

Политика Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.

Здоровье Три дня в сентябре будут бушевать магнитные бури Активность зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, которая ведет непрерывный мониторинг.

Политика Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Кино Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66» Компания Энцо Феррари фактически считала Ле-Ман своей вотчиной, однако энтузиастам под руководством легендарного конструктора Кэролла Шелби удалось невозможное.

Политика Ростех анонсировал начало серийного производства С-500 в 2020 году "Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года", - сообщил он, добавив, что первые пять лет новейшие системы не планируется экспортировать в другие страны.

Армия и оружие Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Польше F-35 "Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.