Религия

Lenta.ruLenta.ruРусский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.
Читать в источнике
Комментировать35
Владимир Легойда
Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРоссийская газета вчера в 11:43

Подробнее о событии

Прихожане «русского экзархата» в Париже с восторгом встретили весть о присоединении к РПЦ

Интерфакс Религия16:13

Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл

РИА Новости05:41

Синод принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции

Коммерсантъ17:57

Патриарх Кирилл назвал вхождение западноевропейских приходов в РПЦ воссоединением народа

ТАСС06:35

Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

РБК08:44

Опять вместе

Российская газета12:45

Патриарх Кирилл объявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Газета.Ru11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Политика

Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году

«Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.
ГЛАС.RU 14:53
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Футбол

Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд

Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Единоборства

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве

Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru 13:40
Авто

Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России

Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Футбол

ЦСКА победил «Тамбов» на его поле

Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Главные события разыгрались во второй половине.
Московский Комсомолец 11:40
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина

Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.
Советский спорт вчера в 11:08
Политика

Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM 16:50
Политика

Джонсон сравнил покидающую ЕС Британию с вырывающимся из оков Халком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал необычную метафору, сравнив Соединенное Королевство с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.
ТАСС 07:33
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Газета.Ru 11:43
Футбол

«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти

Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
Красная весна 17:08
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Здоровье

Три дня в сентябре будут бушевать магнитные бури

Активность зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, которая ведет непрерывный мониторинг.
Челнинские известия 07:25
Гаджеты

Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme

Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Политика

Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66»

Компания Энцо Феррари фактически считала Ле-Ман своей вотчиной, однако энтузиастам под руководством легендарного конструктора Кэролла Шелби удалось невозможное.
F1news.ru 14:33
Политика

Ростех анонсировал начало серийного производства С-500 в 2020 году

"Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года", - сообщил он, добавив, что первые пять лет новейшие системы не планируется экспортировать в другие страны.
Московский Комсомолец 17:14
Армия и оружие

Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
Pravda.Ru 12 сентября в 05:27
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше F-35

"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 12 сентября в 15:26
Здоровье

Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса

Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Происшествия

СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

«Совершенно секретно»: Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество с пенсионными накоплениями, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Совершенно секретно 13 сентября в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное