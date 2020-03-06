Политика

ТАССТАССРусский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Об этом в пятницу сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
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с чего всё началось

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:25

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Парламент ДНР сделал русский единственным и государственным

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