Коронавирус
Ведомости«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонакте".Life.ru16:06
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Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
Польша продлила закрытие границ ещё на две недели
Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Происшествия
Вывезенные из Сочи бомжи избили казаков и сбежали
Полиция Сочи при помощи казаков вывезла из города бездомных, однако операция вылилась в драку.
Происшествия
Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса
Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Армия и оружие
Evrensel (Турция): Идлиб, который не внемлет эпидемии (Evrensel)
Из-за эпидемии коронавируса, на которой по-прежнему сосредоточена мировая повестка дня, жизнь во всем мире остановилась.
Общество
Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
В Коми подал в отставку министр здравоохранения
В Коми подал в отставку министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, передает корреспондент FlashNord.
Здоровье
Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом
Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
Здоровье
На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом
В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Происшествия
На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина
Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Футбол
Месси опроверг информацию о возможности перехода в «Интер»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в stories своего Instagram опроверг новость о том, что он может перейти в «Интер».
Хоккей
«Тафгай Тай Доми бежал от меня с отчаянным криком: «Дэнни нас всех убьет!» Разговор с Данилой Марковым
Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой поговорили с известным хоккеистом Данилой Марковым, который славился отважным характером на льду, побеждал на чемпионате мира в Квебеке, строил карьеру в НХЛ и работал тренером московского «Спартака».
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Футбол
Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Общество
Путин обеспечит спецвыплаты медикам в разгар эпидемии
В условиях эпидемии коронавируса, жертвами которой ежедневно становится все больше и больше человек, президент РФ Владимир Путин намерен отблагодарить работников медучреждений.