Коронавирус

ВедомостиВедомости«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонакте
".
Life.ru16:06

Подробнее о событии

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Ведомости14:34

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания

Новая газета14:24

Редакция «Русского репортера» заявила о закрытии журнала

Московский Комсомолец13:53

Журнал «Русский репортёр» закрылся

News.ru14:21

Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы

РБК14:19

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

ТАСС14:21

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

Znak.com13:29
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Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:14
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Известия 16:03
Происшествия

Вывезенные из Сочи бомжи избили казаков и сбежали

Полиция Сочи при помощи казаков вывезла из города бездомных, однако операция вылилась в драку.
Росбалт 15:59
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Lenta.ru 16:27
Происшествия

Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса

Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Рамблер 15:57
Армия и оружие

Evrensel (Турция): Идлиб, который не внемлет эпидемии (Evrensel)

Из-за эпидемии коронавируса, на которой по-прежнему сосредоточена мировая повестка дня, жизнь во всем мире остановилась.
ИноСМИ 08:30
Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

РИА Новости вчера в 21:08
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Общество

В Коми подал в отставку министр здравоохранения

В Коми подал в отставку министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, передает корреспондент FlashNord.
FlashNord 07:39
Здоровье

Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом

Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
РИА Новости 11:11
Здоровье

На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
ИА СИА-Пресс 13:29
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Политика

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru 10:54
Происшествия

На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина

Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
СочиСтрим 11:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Наука

Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Piter.tv 00:50
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Футбол

УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Евро-футбол.ру 03:42
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Футбол

Месси опроверг информацию о возможности перехода в «Интер»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в stories своего Instagram опроверг новость о том, что он может перейти в «Интер».
Спорт-Экспресс 14:13
Хоккей

«Тафгай Тай Доми бежал от меня с отчаянным криком: «Дэнни нас всех убьет!» Разговор с Данилой Марковым

Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой поговорили с известным хоккеистом Данилой Марковым, который славился отважным характером на льду, побеждал на чемпионате мира в Квебеке, строил карьеру в НХЛ и работал тренером московского «Спартака».
Матч ТВ 09:07
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Эхо Москвы 13:38
Футбол

Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек

Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Чемпионат 15:29
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:03
Общество

Путин обеспечит спецвыплаты медикам в разгар эпидемии

В условиях эпидемии коронавируса, жертвами которой ежедневно становится все больше и больше человек, президент РФ Владимир Путин намерен отблагодарить работников медучреждений.
Обзор газет 08:37
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