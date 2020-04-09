Общество

ВедомостиВедомости«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
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Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

ТАСС14:21

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Ведомости14:34

Журнал «Русский репортер» прекращает выпуск

Эхо Москвы14:31

Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы

URA.Ru14:40

Журнал «Русский репортер» прекращает существование

Фонтанка.Ру13:55

Редакция «Русского репортера» заявила о закрытии журнала

Московский Комсомолец13:53

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

Znak.com13:29
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Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

Почти треть компаний РФ отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Около 30 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, еще 22 процентов планируют скоро сделать это.
Республика Татарстан 07 апреля в 18:50
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Энергетика

Bloomberg: cтраны-экспортеры нефти сократят добычу на 15 млн баррелей

Страны-нефтеэкспортеры могут снизить добычу нефти на 15 млн баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
URA.Ru 11:52
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 вчера в 09:19
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Армия и оружие

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, 9 апреля 2020, 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 единиц боеприпасов.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Госпитализированная 1 апреля певица Надежда Бабкина помещена в изолированный бокс, передает издание "Антенна" со ссылкой на пресс-атташе певицы Александра Велора.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru вчера в 20:31
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $36

На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%.
Профиль 10:44
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета 08:24
Космос

На Луне хотят с помощью роботов построить гигантский телескоп

Ореанда-Новости 06:31
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Авто

В марте российский авторынок вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня вчера в 07:30
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
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