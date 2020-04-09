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«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
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«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.В источнике
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С чего всё начиналось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонакте".
Life.ru 16:06
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Журнал «Русский репортёр» закрылся

News.ru 14:21
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Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания

Новая газета 14:24
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Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

ТАСС 14:21
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