Коронавирус
Ведомости«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонакте".Life.ru16:06
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Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Энергетика
Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+
Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Армия и оружие
В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США
В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США. Так считают журналисты издания Sohu.
Футбол
7 клубов Бельгии могут лишиться профессионального статуса
7 профессиональных клубов Бельгии не получили лицензии на следующий сезон, утверждает источник.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Киберспорт
FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11
Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Игры
Amazon объявила о переносе релиза амбициозной онлайн-игры New World
Вашингтон, 9 апреля 2020, 23:39 — REGNUM Amazon сообщила о переносе релиза своей амбициозной массовой многопользовательской онлайн-игры New World на 25 августа 2020 года.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Энергетика
Кудрин прокомментировал переговоры с ОПЕК+ фразой «разум победит»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что рассчитывает на успех переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
У 26-летней дочери Владимира Левкина вырезали злокачественную опухоль
Авто
GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Общество
Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Футбол
Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Футбол
Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат
В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.
Здоровье
Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла
Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму
Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Здоровье
Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса
Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
Авто
Qoros показала свой новый паркетник
Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.