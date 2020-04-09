с чего всё началось

«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Энергетика Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+ Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.

Наука Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.

Единоборства Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.

Интернет Google запретила сотрудникам использовать Zoom Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.

Общество В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.

Футбол Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?» Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.

Футбол Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.

Здоровье Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, сообщает телеканал CNN.

Происшествия Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Здоровье Минздрав назвал главные симптомы коронавируса В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.