Общество
REGNUMВодители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
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с чего всё началось
Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.РИА Новостивчера в 20:27
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Кино
Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос
Вечерний курьер 01:33
Общество
ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.
РИА Новости 03:54
Музыка
Группа Gorillaz выпустила совместный клип с лидером The Cure
News.ru 09 сентября в 12:21
Политика
Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:55
Культура
В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.
RT на русском 04:26
Общество
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБК вчера в 16:31
Футбол
«Интер» интересуется защитником «Челси» Алонсо
Защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Интера». Испанец может оказаться в итальянском клубе в случае ухода Энрике Далберта.
Sport24.ru 03:42
Общество
В России выявили 5 488 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 5 488 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных составляет 1 057 362.
Парламентская газета 03:41
Футбол
ФК «Тамбов» откроет программу седьмого тура РПЛ
Сегодня, 12 сентября, футбольный клуб «Тамбов» откроет программу седьмого тура Тинькофф-РПЛ матчем с «Уфой».
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Общество
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Российская газета вчера в 15:31
Политика
Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство
Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM 05:48
Игры
Ubisoft анонсировала ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time
Первый трейлер ремейка Prince of Persia: The Sands of Time был официально представлен 10 сентября в рамках трансляции Ubisoft Forward на официальном сайте компании.
ИА Красная Весна 10 сентября в 16:37
Кино
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Кинокартины, претендующие на «Оскар», будут проходить теперь более жесткий отбор, сообщает сайт «ufanotes.ru».
Лезги газет вчера в 13:36
Общество
Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ
Половина россиян (49%) считают нормальным положение дел в экономике и еще 12% респондентов оценивают экономическую ситуацию в стране как хорошую.
Интерфакс вчера в 05:45
Теннис
Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open
РЕН ТВ вчера в 23:29
Происшествия
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето
Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог.
REGNUM вчера в 22:14
Политика
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Общество
В центре Хруничева нашли снаряд времен Великой Отечественной
На территории космического научно-производственного центра имени Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, говорится в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие
США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады
На учениях Allied Sky, которые прошли 28 августа, американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары по России из Эстонии и Канады.
Профиль вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова поделилась снимком в «голом» купальнике
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала в своем Instagram снимок с отдыха в Турции.
МИР 24 вчера в 06:13
Политика
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 19:24
Общество
Россиян не коснутся меры по упрощению въезда в Финляндию
Упрощение въезда в Финляндию не распространяется на граждан России, поскольку она не входит в число стран, для которых открыты границы Евросоюза.
Профиль вчера в 12:20
Космос
Орбиту МКС изменят для предотвращения столкновения со спутником США
Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют, чтобы избежать столкновения с космическим аппаратом США BRICSat-2, превратившимся в космический мусор.
РБК 05:00
Здоровье
На оборудование для Ивано-Матренинской больницы выделят 34 млн рублей
На приобретение нового оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы из бюджета региона в 2021 году будет выделено более 34 млн рублей.
Глагол. Иркутское обозрение 02:29
Политика
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:20
Политика
Помпео заявил о вере США в установление мира в Афганистане
RT на русском 04:25