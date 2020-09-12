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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Поездки по России привели к повышению спроса на бензин, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт». При этом аналитики отметили, что бензин марки Аи-92 покупали на 60% чаще, чем более дорогой Аи-95.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Коммерсантъ02:03
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
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Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях
Игромания.рувчера в 11:49
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич в ходе брифинга доложил о наличии сведений о подготовке террористами провокации с применением отравляющих веществ.
Экономика сегоднявчера в 16:08
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