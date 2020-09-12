«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин
Поездки по России привели к повышению спроса на бензин, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт». При этом аналитики отметили, что бензин марки Аи-92 покупали на 60% чаще, чем более дорогой Аи-95.В источнике
С чего всё началось
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
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