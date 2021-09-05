В «Газфонде ПН» (а также в Газпромбанке и «Газфонде»), группе «Регион»-«Россиум», РСХБ не ответили на запросы “Ъ”. «Сейчас говорить о каких-либо решениях и конкретных шагах в отношении банка или других активов преждевременно»,— уточнили в группе «ФК Открытие».