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«Русских фондов» становится больше

В НПФ «Открытие» (на 99,9% принадлежит банку «ФК Открытие») проводят due diligence потенциальные покупатели, рассказали пять источников со стороны группы «ФК Открытие» и интересантов на фонд.
Коммерсантъ
В «Газфонде ПН» (а также в Газпромбанке и «Газфонде»), группе «Регион»-«Россиум», РСХБ не ответили на запросы “Ъ”. «Сейчас говорить о каких-либо решениях и конкретных шагах в отношении банка или других активов преждевременно»,— уточнили в группе «ФК Открытие».
Коммерсантъ
До 10 сентября заинтересованные инвесторы должны предоставить в ЦБ документы для оценки регулятором финансового положения интересантов, до 22 октября — предложение по возможному приобретению активов.
Коммерсантъ
Согласно отчетности по МСФО «ФК Открытие», в прошлом году пенсионный бизнес группы принес 7,3 млрд руб. прибыли, страховой — 3,2 млрд руб., тогда как прибыль всей группы составила 43,4 млрд руб.
Коммерсантъ

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«Русских фондов» становится больше
Коммерсантъ17:41
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