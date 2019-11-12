Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи». Самолеты доставили на подмосковный аэродром Кубинка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео испытаний «Русскими витязями» новых Су-35С

News.ru15:54

Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение «Русских витязей»

ТАСС08:02

«Русские витязи» получили новейшие СУ-35С — видео

RT на русском11:54

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Известия08:28

Опубликовано видео первых фигур пилотажа «Русских витязей» на Су-35С

Взгляд.ру11:58

Новейшие Су-35 для «Русских витязей» прибыли в Кубинку

ТК Звезда09:46

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

РИА Новости07:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

CyberSport.ru 06:35
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Армия и оружие

Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»

Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета 09:25
Кино

Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС 17:23
Хоккей

Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
RT на русском 14:37
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Кино

Трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-ду» появился в Сети

VSE42.RU вчера в 23:07
Армия и оружие

Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика

Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Здоровье

Скворцова: Прививки от гриппа сделали более 55 млн россиян

Всего в России по данным на 8 ноября прививки от гриппа сделали более 55 млн человек.
Росбалт вчера в 04:10
Футбол

Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Политика

Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле

Комсомольская правда вчера в 06:56
Общество

В Венеции затопило площадь Святого Марка и одноименный собор

Как отмечает итальянская газета "Стампа", знаменитый собор храм оказался в воде всего в шестой раз за более чем тысячелетнюю его историю.
Радио Маяк 14:57
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру 02:29
Политика

Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:51
Здоровье

Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Политика

Вышинский прокомментировал возбуждение на Украине дел против Соловьева

Ранее украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Фанаты застали Аллу Пугачёву за покупками в центре Москвы

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни позавидовали случайному очевидцу звёздного шопинга, другие заявили, что Пугачёва — такой же человек, как и все, поэтому иногда и она ходит по магазинам.
Газета Кемерова 12:29
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей

Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
Astera 15:12
Армия и оружие

В России нашли способ победить США в Сирии

По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
Lenta.ru 16:05
Технологии

Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах

12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное