Армия и оружие
Телеканал 360°«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С
Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи». Самолеты доставили на подмосковный аэродром Кубинка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
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Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Хоккей
Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
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Трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-ду» появился в Сети
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Здоровье
Скворцова: Прививки от гриппа сделали более 55 млн россиян
Всего в России по данным на 8 ноября прививки от гриппа сделали более 55 млн человек.
Футбол
Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Политика
Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
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В Венеции затопило площадь Святого Марка и одноименный собор
Как отмечает итальянская газета "Стампа", знаменитый собор храм оказался в воде всего в шестой раз за более чем тысячелетнюю его историю.
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику
Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
Политика
Вышинский прокомментировал возбуждение на Украине дел против Соловьева
Ранее украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".
Шоу-бизнес
Фанаты застали Аллу Пугачёву за покупками в центре Москвы
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни позавидовали случайному очевидцу звёздного шопинга, другие заявили, что Пугачёва — такой же человек, как и все, поэтому иногда и она ходит по магазинам.
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
Армия и оружие
В России нашли способ победить США в Сирии
По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".